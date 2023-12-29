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صدور قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات في ولاية مين

صدور قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات في ولاية مين
29 ديسمبر 2023 08:55

أصدرت ولاية مين الأميركية أمس الخميس قرارا بعدم أهلية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية العام المقبل، لتصبح بذلك ثاني ولاية تتخذ مثل هذا القرار بعد كولورادو.

وقررت شينا بيلوز وزيرة خارجية الولاية، كبيرة المسؤولين عن الانتخابات في الولاية، بأن طلب الرئيس السابق للترشح للانتخابات التمهيدية "باطل"، وفقا لوثيقة نشرت أمس. وجاء في نص القرار أنه وفقا للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي فإن ترامب" غير مؤهل لتولي منصب الرئيس".

وينص التعديل على أن الأشخاص الذين "شاركوا في تمرد أو انتفاضة" بالمخالفة للدستور يستبعدون من الانتخابات. وأعلنت حملة ترامب أنها تعتزم اتخاذ إجراء ضد القرار. وكان مؤيدو ترامب قد اقتحموا مقر الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير 2021 .

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وكان الكونجرس قد انعقد هناك للتأكيد رسميا على فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وقال ترامب في خطاب ألقاه قبيل دخول أنصاره المبنى إن "الجميع هنا سيزحفون إلى مبنى الكابيتول لجعل أصواتكم مسموعة بسلام ووطنية".

وأسفرت أعمال الشغب تلك في مقتل خمسة أشخاص. يشار إلى أنه بناء على تلك الأحداث، يحاول العديد من المدعين في ولايات أميركية مختلفة منع ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وكانت المحكمة العليا في كولورادو قد قضت الأسبوع الماضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية، والتي من المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل، بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية. ويأمل ترامب في أن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024 ويعود إلى البيت الأبيض.

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
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