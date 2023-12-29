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الضباب يغطي الصين وينذر باضطراب حركة السفر

الضباب يغطي الصين وينذر باضطراب حركة السفر
29 ديسمبر 2023 10:55

يتأهب الصينيون خلال عطلة العام الجديد في جميع أنحاء البلاد لاحتمال اضطراب حركة السفر بعد أن حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة من أن الضباب الكثيف سيغطي مناطق من إقليم خبي في الشمال إلى شنغهاي في الجنوب لأكثر من 24 ساعة.
وأصدر المرصد المركزي للأرصاد الجوية أول تنبيه أحمر من الضباب منذ عام 2017. ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء اعتبارا من مساء غد السبت، إذ من المتوقع أن تهب رياح باردة على البلاد.
وأظهر تطبيق فلايت ماستر لرصد حركة الطيران أن أكثر من 600 رحلة جوية تأخرت في مدن مختلفة بما في ذلك أورومتشي وشيجياتشوانغ في خبي وتشينغداو في شاندونغ وشنغهاي.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يغطي ضباب كثيف مناطق من إقليم خبي في الشمال وإقليم خنان في وسط البلاد وأقاليم آنهوي وجيانغسو وتشجيانغ وشاندونغ في الشرق وكذلك مدينتي شنغهاي وتشونغتشينغ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.
ومن المنتظر أن يتسبب الضباب الكثيف في أنحاء من خبي وشاندونغ وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي في انخفاض مستوى الرؤية لأقل من 200 متر وأقل من 50 مترا في بعض المناطق.
وناشد المرصد المركزي السكان اليوم الجمعة الالتفات إلى تنبيهات الطقس وحركة المرور، ونصحهم بتقليل الوقت في الهواء الطلق. وأضاف أنه يتعين على السكان في أجزاء من شاندونغ وآنهوي وجيانغسو تجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريا.

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