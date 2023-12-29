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توقعات بسقوط المزيد من الأمطار في مناطق بألمانيا

توقعات بسقوط المزيد من الأمطار في مناطق بألمانيا
29 ديسمبر 2023 12:34

 ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم الجمعة، في بعض المناطق في البلاد، المتضررة بالفعل بسبب الفيضانات. وأضافت الهيئة أنه في بعض المناطق في ولاية "شمال الراين فيستفاليا" وجبال "هارز"، في وسط البلاد، من المتوقع هطول أمطار مستمرة طوال اليوم الجمعة وغدا السبت.

ويمكن أن تتساقط أمطار تصل إلى 40 ملليمتر، خلال 24 ساعة، في تلك المناطق. وكان الوضع في ولاية "ساكسونيا السفلى" شمال غرب البلاد، مضطربا ، حيث غمرت الفيضانات بالفعل المناطق الواقعة على طول أنهار "آلر" و"لاين" وفيزر" في الأجزاء الجنوبية والوسطى من الولاية، وفقا لإدارة حماية الممرات المائية والسواحل والطبيعة بالولاية.

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وتعتزم حكومة الولاية تقديم تحديث حول حالة الفيضانات في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الجمعة. وكانت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت مؤخرا في مناطق واسعة من ألمانيا، قد أدت إلى زيادة خطر الفيضانات في العديد من المناطق.  وكانت العاصفة "زولتان" قد مرت يوم الجمعة الماضي، فوق ألمانيا وتسببت في تعطيل واسع النطاق لحركة السفر على الطرق وخطوط السكك الحديدية. ووقعت حوادث بالطرق الجليدية، في ولاية "ساكسونيا السفلى". 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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