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الصين تعيّن وزيراً جديداً للدفاع

دونغ جيون وزير الدفاع الصيني الجديد
29 ديسمبر 2023 17:21

عيّنت الصين دونغ جيون وزيراً جديداً للدفاع اليوم الجمعة ليحل محل الوزير السابق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
يلعب وزير الدفاع الصيني دور واجهة لجيش التحرير الشعبي في تعامله مع وسائل الإعلام ومع الجيوش الأخرى.
وكان دونغ (62 عاما) مؤخرا قائد البحرية بجيش التحرير الشعبي. وسيحل محل لي شانغ فو، الذي تولى منصب وزير الدفاع في مارس الماضي.
ولم توضح بكين سبب اختفاء لي لكنها سحبت منه لقبه كوزير للدفاع وعضو بمجلس الدولة في أكتوبر تشرين الأول.
ويعد التعامل مع الجيش الأميركي أحد أهم أدوار وزير الدفاع الصيني وذلك بهدف تقليل مخاطر نشوب صراع.
وعندما التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الشهر الماضي، اتفق كلاهما على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى التي علّقت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022.

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المصدر: رويترز
الصين
وزير الدفاع
دونغ جيون
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