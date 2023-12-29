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روسيا تعلن تعهداً بشأن انتخاباتها الرئاسية المقبلة

سيرغي ناريشكين رئيس المخابرات الخارجية الروسي
29 ديسمبر 2023 18:47

تعهدت موسكو، اليوم الجمعة، ببذل كل جهد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس المقبل.
وقال سيرغي ناريشكين رئيس المخابرات الخارجية الروسي، في مقطع مصور نُشر اليوم، إنه يتعين على المخابرات بذل كل الجهود لمنع مثل تلك التدخلات.
وأعلن بوتين هذا الشهر أنه سيترشح للانتخابات. 
وقال ناريشكين "هناك حدث سياسي مهم في العام الجديد: انتخاب رئيس روسيا الاتحادية"، مضيفا "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع المحاولات المحتملة للتدخل الخارجي".
تولى بوتين، الرئاسة في اليوم الأخير من عام  1999 بعد أن سلمه الرئيس السابق بوريس يلتسين، السلطة.

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المصدر: وكالات
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