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صاروخ روسي يعبر المجال الجوي لحلف الناتو

وزير الدفاع البولندي وقادة الجيش يصلون إلى مقر الاجتماع عقب عبور الصاروخ
29 ديسمبر 2023 20:21

أكّدت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، أن صاروخا روسيّا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا.
وقال ر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيّا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه" فورا باتجاه أوكرانيا.
وأشار ماتشيه كليش قائد العمليات في الجيش البولندي إلى أن الصاروخ بقي في المجال الجوي البولندي ثلاث دقائق اجتاز خلالها مسافة نحو 40 كيلومترا.
وأضاف "أرسلنا قواتنا وطائرات مقاتلة لاعتراضه وإسقاطه إذا استدعى الأمر ذلك، لكن مدة (تحليقه) ومساره (...) جعلا ذلك مستحيلا وسمحا للصاروخ بمغادرة بولندا".
وأوضح أنه عقب سلسلة من الضربات الجوية على أوكرانيا، وُضعت منظومة الدفاع الجوي للبلاد في حالة تأهب ليل الخميس الجمعة.
وقال الجيش إنه أجرى أيضا عمليات بحث على الأرض في الموقع الذي فُقدت فيه الإشارة اللاسلكية للصاروخ.
وعقب الحادث، عقدت السلطات المدنية والعسكرية البولندية اجتماعات طارئة وتحدث الرئيس أندريه دودا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.
وأكد ستولتنبرغ، عبر منصة "إكس"، تضامن الحلف "مع حليفنا القيّم"، مضيفا أنه "يراقب الوضع وسيبقى على تواصل (مع بولندا) في ما يتمّ إثبات الوقائع".
وأضاف "الناتو يبقى يقظا".
وفي نوفمبر 2022، سقط صاروخ أطلقه سلاح الجو الأوكراني في قرية "برزيفودوف" البولندية قرب الحدود، ما أدى إلى مقتل مدنيَين.
ووقع الانفجار في موقع لتخزين الحبوب قرب مدرسة على مسافة ستة كيلومترات من الحدود خلال قصف مكثف على أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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