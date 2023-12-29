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بريطانيا ترسل صواريخ دفاع جوي لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
29 ديسمبر 2023 20:45

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الجمعة، أن بريطانيا سترسل صواريخ للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
وقال شابس، على منصة "إكس"، إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هذه الصواريخ ستساهم في إعادة تكوين مخزون أنظمة الدفاع الجوي البريطانية القادرة على إسقاط المسيرات والصورايخ "بقدر هائل من الدقّة".
والصواريخ "جو-جو"، المتقدمة قصيرة المدى والتي تصنّعها المملكة المتحدة، مصممة ليتم إطلاقها من طائرات بينها مقاتلات "تايفون" و"إف-35".
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الصواريخ أثبتت أنها "حلول فعّالة جدًا ومنخفضة التكلفة للجبهة لتلبية متطلبات عاجلة" مع معدّل إصابة يصل إلى 90% ضد بعض الأهداف الجوية.
وتابعت "أصبح المشغّلون الأوكرانيون ماهرين في استخدامها وطلبوا مزيدًا من الصواريخ".
وبريطانيا من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وسبق أن زودتها بمعدات عسكرية بينها صواريخ.
كانت لندن أول دولة ترسل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا. فقد أرسلت بريطانيا "ستورم شادو" وهو من صواريخ كروز ويبلغ مداه أكثر من 250 كيلومترا. 

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المصدر: وكالات
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