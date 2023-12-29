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بايدن يوجه نداءً للكونغرس بشأن أوكرانيا

جندي أوكراني يحمل صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات
29 ديسمبر 2023 22:07

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، نداء إلى الكونغرس بشأن المساعدات إلى أوكرانيا.
وحث بايدن أعضاء الكونغرس على اتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف.
وقال الرئيس الأميركي، في بيان "ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة في السنة المقبلة، لن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا".
ودعا بايدن الكونغرس إلى التحرك "من دون أي تأخير إضافي".
وقدّمت واشنطن لكييف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار أميركي، الأربعاء، تتضمّن ذخائر تحتاج إليها أوكرانيا ومنظومات دفاع جوي. لكنها الشريحة الأخيرة المتاحة من دون تصويت جديد في الكونغرس الأميركي الذي يرفض في الوقت الحالي تخصيص المزيد من الأموال لكييف.
وعرقل الجمهوريون في الكونغرس مساعي الإدارة الديمقراطية لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ويريد النواب الجمهوريون وقف الدعم ورفضوا المصادقة على حزمة جديدة ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على إجراءات صارمة لكبح الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
مساعدات عسكرية
الكونغرس الأميركي
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