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زيلينسكي يكشف عن زيارة إلى مدينة على جبهة القتال

زيلينسكي مع جنود في مدينة أفدييفكا على جبهة القتال
29 ديسمبر 2023 22:39

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه زار مدينة أفدييفكا الواقعة عند الجبهة الشرقية للقتال.
وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام "أفدييفكا": زرت مواقع اللواء المدرع 110، مرفقًا رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه أمام لافتة تحمل اسم المدينة ويقدم أوسمة لجنود.
وقال إن أفدييفكا "واحدة من أكثر المناطق صعوبة على جبهة القتال" وإنه "شكر شخصياً الجنود" وبحث في وضع الدفاع والحاجات الأساسية مع قائد الوحدة.

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  • زيلينسكي أمام لوحة اسم مدينة أفدييفكا
    زيلينسكي أمام لوحة اسم مدينة أفدييفكا

وأضاف "أشكر كلّ الذين يقفون في الخطوط الأمامية على خدمتهم وعلى ما فعلوه طيلة هذا العام الذي نجا البلد بأكمله خلاله بفضل هؤلاء الجنود".
وزار زيلينسكي جبهة القتال مرات عدة منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022 بما في ذلك مدينة باخموت.
وتحاول القوات الروسية منذ أشهر محاصرة مدينة أفدييفكا الصناعية.
تُعدّ أفدييفكا النقطة الساخنة الرئيسية على الجبهة منذ الهجوم المضاد الأوكراني الصيفي.
وأعلن الجيش الروسي، الاثنين، سيطرته على بلدة مارينكا قرب دونيتسك بشرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أفدييفكا
جبهة القتال
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