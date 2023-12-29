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ارتفاع عدد قتلى أكبر هجوم جوي على أوكرانيا

آثار قصف على أوكرانيا
29 ديسمبر 2023 23:18

ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة قتلى أكبر هجوم جوي تتعرض له أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية.
وقال مسؤولون أوكرانيون، إن الهجمات الصاروخية أسفرت عن مقتل 31 مدنياً وإصابة أكثر من 120 في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق البلاد.وقال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني "اليوم، استيقظ ملايين الأوكرانيين على صوت الانفجارات المدوية. أتمنى لو أن العالم يمكنه سماع أصوات الانفجارات في أوكرانيا". ودعا حلفاء بلاده لدعمها عسكريا على المدى الطويل.
وأكدت الشرطة ومسؤولون آخرون مقتل تسعة أشخاص على الأقل في العاصمة كييف وأصيب 30 آخرون.
وقالت ماريا، المقيمة في كييف، إنها استيقظت في منزلها على "صوت مروع".
وأضافت "كان الموقف مخيفاً للغاية. كان صاروخ يطير في الجو وملأ صوت طنينه الأجواء. لم أكن أعرف ماذا أفعل. اختبأت بالمرحاض".
وقال سلاح الجو، إنه أسقط 87 من صواريخ كروز و27 طائرة مسيرة من إجمالي 158 "هدفاً" جوياً.
وأوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام، أن "ما يقرب من 110 صواريخ انطلقت تم إسقاط أغلبها".
وقالت وزارة الخارجية، إن ضربة الجمعة كانت "واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية على المدن والقرى الأوكرانية".
وفي تقرير عن الأنشطة العسكرية الروسية هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها نفذت ضربة "هائلة" على أوكرانيا منذ 23 ديسمبر الحاري، لكنها لم تقدم تفاصيل.
قدر مكتب الرئيس الأوكراني عدد القتلى بنحو 26، لكن البيانات الواردة من مختلف المناطق أشارت إلى مقتل 31 شخصاً على الأقل.
وبينما كان عمال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، قال فيكتور تشوهونوف (73 عاما) إنه كان في المنزل عندما سمع فجأة انفجاراً قوياً.
وأضاف "ماتت امرأة هنا. لا أعرف ما إذا كان ابنها في المنزل، ربما كان في العمل".
وقال حاكم زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون. 
وأشار حاكم منطقة دنيبروبتروفسك في وسط البلاد إلى أن ستة أشخاص لاقوا حتفهم.
وذكر الحاكم المحلي في منطقة أوديسا أن أربعة قتلوا في ميناء أوديسا على البحر الأسود وأصيب 22 على الأقل بينهم طفلان.
وقال حاكم محلي، إن شخصاً قتل في مدينة لفيف.
وفي مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، قال الحاكم المحلي إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11.

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المصدر: وكالات
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