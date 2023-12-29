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انتشال جثث مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل ليبيا

أرشيفية
30 ديسمبر 2023 01:19

حسن ورفلي (بنغازي)

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إنقاذ 54 مهاجراً بعد غرق مركبهم شمال لبنان

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، أمس، انتشال جثث لم يحددها لمهاجرين غير شرعيين انقلب قاربهم قرب ساحل مدينة زوارة الليبية. جاء ذلك بعدما تلقى مكتب إسعاف رأس اجدير بلاغاً من مديرية أمن زوارة يفيد بانقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قرب سواحل المدينة.
وأمس الأول، أنقذ حرس السواحل الليبي، 278 مهاجراً غير شرعي من مختلف الجنسيات في عمليتين منفصلتين، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
نفذت العملية الأولى دورية للإدارة العامة لأمن السواحل، جرى خلالها إنقاذ 199 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية. وأكدت الوزارة إنقاذهم على الفور وإنزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابعة لأمن السواحل فرع طرابلس. 
والعملية الثانية نفذها أعضاء نقطة حرس السواحل وأمن الموانئ مليتة أمس الأول، جرى خلالها إنقاذ 79 مهاجراً غير شرعي من عرض البحر بعد أن انقطعت بهم السبل لمدة يومين.

المهاجرين
الهجرة
ليبيا
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