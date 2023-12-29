مالي.. بعثة الأمم المتحدة تسلّم أحد آخر معسكراتها للسلطات

باماكو (وكالات)

سلّمت بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما» رسمياً إلى السلطات الوطنية أحد آخر معسكراتها في مدينة تمبكتو الكبيرة بشمال البلاد، وذلك قبل انتهاء انسحابها، حسبما أفاد تلفزيون «أو ار تي ام» العام.

وكانت مواقع «مينوسما» في غاو وتمبكتو آخر المعسكرات التي لم يتم تسليمها لأنه كان من المقرّر تصفية مهمة البعثة فيها بعد الأول من يناير، مع تسليم قطع المعدات المتبقية إلى السلطات وإنهاء العقود القائمة وسرّعت البعثة انسحابها النهائي من تمبكتو في ظل الوضع الأمني في هذه المنطقة المعرّضة للهجمات الإرهابية. وقال مصدر في الأمم المتحدة طالباً عدم الكشف عن هويته، «في ظل الفشل في إيجاد حلّ لضمان الأمن الداخلي لقاعدة مينوسما في تمبكتو، كان من الضروري إغلاق هذه القاعدة بشكل عاجل، وتمّ اتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بذلك».

من جهته، قال حاكم المنطقة باكون كانتي خلال حفل تسليم رسمي، «باسم السلطات العليا في الفترة الانتقالية، وباسم سكان منطقة تمبكتو وباسمي، أود أن أشكر مينوسما على الجهود المبذولة في إطار عودة السلام، والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي».