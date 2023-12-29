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تركيا: اعتقال 32 «داعشياً» وإحباط هجمات إرهابية محتملة

عناصر من قوات الشرطة التركية (أرشيفية)
30 ديسمبر 2023 01:19

أنقرة (وكالات)

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أوقفت السلطات التركية 32 شخصاً مشتبهاً بهم، بينهم 3 قياديين في تنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يستعدون لمهاجمة معابد يهودية وكنائس وسفارة العراق بأنقرة. 
وصرحت مصادرة أمنية لوكالة الأناضول التركية للأنباء أن عملية التوقيف تمت خلال عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والأمن التركيين، أمس. 
وجاءت العملية بعد حصول الاستخبارات على معلومات تفيد باعتزام 3 عناصر من داعش شن هجمات على كنائس ومعابد يهودية في تركيا وسفارة العراق في أنقرة. 
وعلى إثر ذلك، أطلقت الاستخبارات التركية عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية، فجر أمس الجمعة. 
من جانبه، أعلن علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي أمس، أن السلطات ألقت القبض على 29 شخصاً يشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات أمنية في 9 أقاليم. وكتب الوزير على موقع «إكس» أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية «الأبطال-37»، بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول. وأسفرت العملية عن توقيف الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم. وضبطت السلطات خلال العملية وثائق ومستندات تابعة للتنظيم الإرهابي.

تركيا
الشرطة التركية
الإرهاب
داعش
أنقرة
العراق
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