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أوكرانيا: روسيا تشن أكبر هجوم جوي منذ بداية الأزمة

رجال إطفاء يطفئون مبنى محترقاً في موقع تعرض لهجوم في أوكرانيا (أ ف ب)
30 ديسمبر 2023 01:19

كييف (وكالات) 

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شنت روسيا صباح أمس، سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها العاصمة كييف مستخدمة «عدداً غير مسبوق من الصواريخ» ما أدى إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل وجرح 106 آخرين، بحسب السلطات الأوكرانية.
وقال الرئيس فولويمير زيلينسكي على منصة إكس «أمس، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريباً في ترسانتها»، مضيفاً أن الدفاعات الجوية تصدت لأغلب الصواريخ الروسية. واختتم منشوره بالتأكيد على عزم بلاده مواصلة الكفاح، من أجل أمن مدن أوكرانيا وشعبها.
وأفاد سلاح الجو الأوكراني أنه تم إطلاق 158 صاروخاً ومسيرة على أوكرانيا دُمر منها 114.
وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن القوات الروسية نفذت «أكبر هجوم جوي» ضد أوكرانيا بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة منذ بداية الأزمة قبل نحو عامين. 
وأضاف زالوجني، قائلاً إن 122 صاروخاً وصاروخ كروز و36 مسيرة استهدفت البلاد، واعترضت الدفاعات الجوية 70% من الهجمات. 
وقعت الهجمات على عدة موجات ومن اتجاهات مختلفة، فيما نشرت روسيا قاذفات استراتيجية لإطلاق الصواريخ. 
وأعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك على «تلغرام» «نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز درعنا الجوي، لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم».
والأربعاء الماضي، قدّمت واشنطن لكييف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار تتضمّن ذخائر ومنظومات دفاع جوي، لكنها الشريحة الأخيرة المتاحة من دون تصويت جديد في الكونجرس الأميركي الذي يرفض في الوقت الحالي تخصيص المزيد من الأموال لكييف. وقال زيلينسكي أمس الأول، على منصة إكس «أشكر الرئيس جو بايدن والكونغرس والشعب الأميركي»، معتبراً أن هذه المساعدة ستغطي «حاجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً».
من جانبه، أعلن الجيش الروسي أمس، أنه أصاب كافة أهدافه في عشرات الهجمات التي شنها على أوكرانيا في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر، مضيفاً أن أوكرانيا أطلقت، أمس، 3 صواريخ هارم على منطقة بيلجورود.
وجاءت الضربات ليلة أمس، بعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
إلى ذلك، قالت بولندا أمس، إن جسماً غير محدّد دخل مجالها الجوي من أوكرانيا، فيما أشار سلاح الجو البولندي إلى أن الحادث قد يكون مرتبطاً بالهجوم الجوي الروسي الضخم على أوكرانيا.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات للقوات المسلحة الكولونيل ياتسيك غوريسيفسكي: إن «الجسم وصل من الحدود الأوكرانية»، مضيفاً «كان هناك قصف مكثف على الأراضي الأوكرانية ليلاً، لذلك قد يكون الحادث مرتبطاً بذلك».

أوكرانيا
روسيا
فولويمير زيلينسكي
كييف
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