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نزوح كثيف إلى جنوب غزة فراراً من القصف

مخيمات مؤقتة في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
30 ديسمبر 2023 01:19

غزة (الاتحاد)

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أعلنت الأمم المتحدة أن 100 ألف فلسطيني اضطروا للتوجه إلى منطقة رفح قرب الحدود مع مصر خلال الأيام الأخيرة، جنوب القطاع، بسبب الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المناطق الوسطى من قطاع غزة ومنطقة خان يونس.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، أكد فيه أن الجيش الإسرائيلي شن قصفاً عنيفاً على القطاع من البر والجو والبحر طوال أمس الأول.
وأوضح أن «الوضع في خان يونس التي تتعرض لهجوم إسرائيلي مكثف، ودير البلح دفع 100 ألف فلسطيني للتوجه إلى منطقة رفح الحدودية».
وأشار البيان إلى أنه «وفقاً لبيانات 20 ديسمبر الجاري، كان هناك 12 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع في منطقة رفح، وبالتالي أصبحت الأخيرة المنطقة الأكثر كثافة سكانياً في غزة».
ولفت البيان إلى أن «تدفق النازحين الجدد إلى منطقة رفح، أدى إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة المكتظة أصلاً في ظل محدودية الموارد».
ووصل سكان القطاع إلى رفح بالشاحنات والعربات وعلى الأقدام، وأولئك الذين لم يجدوا مكاناً في الملاجئ المكتظة بالفعل نصبوا خياماً على جوانب الطرق.
وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «الأونروا»: «يستخدم الناس أي مساحة خالية لبناء الأكواخ، البعض ينامون في سياراتهم، والآخرون ينامون في العراء».
وأمس الأول، أعلنت «الأونروا»، أن أعداد النازحين في مدينة رفح تجاوزت 657 ألفاً، يعيش جزء كبير منهم بدون مأوى.
وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في مدينة خان يونس التي تشهد قتالا عنيفاً في جنوب شرقي قطاع غزة. 
وقالت المنظمة عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن «الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري على إنشاء مخيم منظم للنازحين في خان يونس».
وتابعت «سيحتوي المخيم كمرحلة أولى على 300 خيمة ستأوي النازحين من عائلات الطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية في الهلال الأحمر، وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لاحقاً لتصل إلى 1000 خيمة لاستيعاب مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع».

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