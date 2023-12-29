الأردن: نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة وغزة

عمّان (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، رفض المملكة لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن «الملك عبدالله الثاني دعا خلال الاتصال إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة»، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان إيصالها بشكل مستدام.

كما دعا العاهل الأردني إلى التصدي لأعمال العنف من المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجدد التأكيد على أن «الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».

وفي سياق متصل، قالت البرلمانية الأردنية، ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، في تصريحات إعلامية، إن عمان والقاهرة تسعيان من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع باتجاه إيجاد مسار سياسي يفضي في النهاية إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وأضافت أن «القمة الطارئة التي عقدها الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تمحورت حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، خاصة في غزة».

وأوضحت أن «الزعيمين شددا على رفض جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، وفي ذلك موقف حازم ضد السياسة الصهيونية الهادفة لإبادة القضية الفلسطينية».