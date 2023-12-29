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الإمارات تدعو إلى «خطوات جريئة» بشأن الأوضاع في غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أ ف ب)
30 ديسمبر 2023 01:19

نيويورك (الاتحاد)

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دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات جريئة بشأن الحرب في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن كل الوعود بشأن إنهاء الحرب في القطاع «باتت واهية»، كما حذرت من أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بلغت نقطة «اللا عودة».
وقالت الإمارات، في بيان ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها الدولة، إنه يتعين على دول المجلس أن تتخذ «قرارات جريئة» لمواجهة تطورات الأحداث في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن البديل هو ما يحدث في القطاع والضفة الغربية ويمتد إلى إسرائيل ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وقالت معالي السفيرة: «تُظهر غزة القدرة الهائلة للبشر على إلحاق رعب لا يوصف بالبشر الآخرين، لقد كثفت الأنظمة العسكرية المتقدمة بشكل يفوق الخيال حجم ووتيرة الموت والدمار»، مشيرةً إلى أن الحرب تدفع الشباب إلى التطرف في المدارس والجامعات والشوارع.
وأضافت: «لقد كنا جميعًا على اتصال متكرر مع العاملين في المجال الإنساني على الأرض في غزة، وقصصهم البائسة، التي لا يطاق سماعها ناهيك عن العيش من خلالها».
وأردفت: «يتحرك المدنيون صعوداً وهبوطاً في هذا الشريط من الأرض في بحث يائس وغير مجدٍ عن الأمان، وغالبًا ما يُقتلون أثناء هذه العملية».
وأشارت إلى أن إسقاط قنابل تزن 2000 رطل على غزة، لم يحدث منذ نصف قرن، ويعرض حياة أكثر من مليوني فلسطيني للخطر.
وذكرت معالي السفيرة: «في مواجهة هذه المذبحة، أعدنا جميعاً اكتشاف الحاجة الملحة إلى تحقيق حل الدولتين كوسيلة للمضي قدماً للخروج من هذا المأزق»، مردفةً «لكن هذا الشعور المتجدد بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية لا بد أن يعبر عن نفسه في عمل حاسم، مع تحديد حواجز حماية واضحة لإبقاء هذا الأمر على المسار الصحيح».
وقالت: «مع مقتل أكثر من 300 شخص في الضفة الغربية، 80 منهم من الأطفال، وتصاعد الغارات الإسرائيلية على البلدات والمدن الفلسطينية، من الواضح أن التحولات الجارية أكبر بكثير من تلك التي تحدث في غزة وحدها».
وأضافت: «عندما يدعي القادة بفخر أن عملهم كان منع حل الدولتين، وعندما يطالبون علناً بطرد الفلسطينيين من أرضهم، وعندما يهددون بشكل روتيني دولاً أخرى بمصير مماثل لغزة، يتعين علينا أن ندرك الحاجة هنا إلى إعادة ضبط جذرية».
وقالت: «أوضح إسحاق رابين أن تقديس الحياة البشرية، لا يتطلب عربات مدرعة، أو دبابات، أو طائرات، أو تحصينات خرسانية، بل السلام».
وأضافت: «بعد أقل من عام، قتله متطرف بعد تجمع حاشد في وسط تل أبيب، حيث رفع الآلاف الأعلام الإسرائيلية والفلسطينية من التواقين إلى تقديس حياتهم وحياة جيرانهم».

الإمارات
غزة
فلسطين
إسرائيل
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