هل لقاح كورونا فعال ضد السلالات المنتشرة حالياً؟

مع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19، يتساءل الناس إن كانت اللقاحات فعالة ضد هذه السلالات الجديدة.

وأفادت هيئات الصحة العامة في الولايات المتحدة والعديد من الأطباء بأن اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا، والذي كان قد تم طرحه في نوفمبر الماضي، يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الأفراد خلال فترة العطلات الحالية، التي تتسم بكثرة رحلات السفر والتجمعات.

فقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على إعطاء اللقاحات الجديدة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر، ومنحت تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر. وتتوقع الهيئة الأميركية أن يتم تحديث اللقاحات الجديدة سنوياً، مثلما يحدث مع لقاحات الإنفلونزا الموسمية.

من جانبه، أوصى الدكتور ماندي كوهين مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بإعطاء اللقاح لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، من أجل التمتع بحماية أفضل من المتحورات المنتشرة، وذلك اتباعاً لنصيحة لجنة استشارية مستقلة.

وعما إذا كان اللقاح الجديد فعالاً ضد سلالات كورونا المنتشرة حالياً، فقد عُدلت تركيبة اللقاحات الجديدة بحيث تستهدف سلالة "X.BB5.1" الفرعية من متحور "أوميكرون"، وهي السلالة التي كانت سائدة في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، استعداداً لخريف وشتاء عامي 2023 و2024.

يقول مسؤولو الصحة الاتحاديون إن اللقاحات المحدثة ستوفر حماية جيدة ضد المتحورات المنتشرة. ومن بين تلك المتحورات "HV.1"، وهي متحورة فرعية من سلالة أوميكرون. كما يراقب مسؤولو الصحة المتحور الفرعي "JN.1" عن كثب، وهو المتحور الأسرع نموا في الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أنه السبب وراء تسجيل ما يتراوح بين 15% و29% من إصابات كورونا، بحسب ما تشير إليه تقارير صحفية.