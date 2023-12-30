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الأرجنتين تقرر عدم الانضمام إلى مجموعة بريكس

الأرجنتين تقرر عدم الانضمام إلى مجموعة بريكس
30 ديسمبر 2023 08:54

قررت الحكومة الأرجنتينية الانسحاب من عضوية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، والتي كان من المقرر أن تبدأ مع بداية يناير.

وأكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" يوم الجمعة أن الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي أعلن رسميا عدم الانضمام إلى مجموعة بريكس في رسالة إلى الدول الأعضاء في المجموعة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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وقال ميلي في رسالته، التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية "كما تعرفون، موقف السياسة الخارجية للحكومة التي ترأستها قبل أيام قليلة يختلف في العديد من القضايا عن موقف الحكومة السابقة" لهذا السبب "ستتم مراجعة بعد القرارات التي تم اتخاذها في وقت سابق".

وأدى ميلي اليمين الدستورية كرئيس جديد للأرجنتين في بداية ديسمبر الجاري بعد فوزه في الانتخابات بتعهدات قوية بإجراء تغيير اقتصادي وسياسي. يذكر أن مجموعة بريكس تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

 

المصدر: د ب أ
الأرجنتين
مجموعة بريكس
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