جامعة تشارلز التشيكية تلغي الفصل الدراسي بعد حادث إطلاق النار

ردا على الهجوم المسلح الذي قتل فيه طالب يبلغ من العمر 24 عاما 14 شخصا في 21 ديسمبر الجاري، ألغت كلية "الفنون" بجامعة "تشارلز" في براغ الفصل الدراسي الشتوي الحالي.

وتم تعليق جميع الدروس حتى نهاية الفصل الدراسي ، حسبما أعلنت كلية الفنون اليوم الجمعة. ولا يزال من الممكن إجراء الامتحانات والمناقشات بين الطلاب والمحاضرين ، ولكن على أساس طوعي فقط. وقالت الجامعة إن "عدم المشاركة في امتحانات الدولة النهائية في يناير 2024 لن يتسبب في منع أي شخص من إكمال دراسته بنجاح".

وسيبقى المبنى الرئيسي للكلية، حيث ارتكب القاتل جريمته، مغلقا "على الأقل حتى نهاية يناير لأسباب فنية".