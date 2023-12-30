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عواصف رعدية تضرب شرق أستراليا

عواصف رعدية تضرب شرق أستراليا
30 ديسمبر 2023 13:07

ضربت عواصف رعدية شديدة بعض المناطق في شرق أستراليا اليوم السبت مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات من البرد وهبوب رياح قوية.
ومن المتوقع أن يمتد هذا الطقس العاصف لمسافة تزيد على ألف كيلومتر من مدينة بورت ماكواري في ولاية نيو ساوث ويلز إلى روكهامبتون في كوينزلاند.
ووصل منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق إلى نحو 110 مليمترات (4.3 بوصة) خلال ساعتين من صباح اليوم السبت، كما لوحظ سقوط حبات من البرد يصل حجمها إلى ستة سنتمترات (2.4 بوصة).
ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيئ حتى بداية العام الجديد.
ونُقل شخصان إلى المستشفى بعد تعرضهما لضربات برق، أحدهما داخل سيارة والآخر على حفار.
من جهة أخرى، تجتاح موجة من الحر الشديد شمال أستراليا وغربها. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة ماربل بار النائية الواقعة في شمال غرب ولاية أستراليا الغربية إلى 49 درجة مئوية اليوم السبت.

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المصدر: رويترز
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