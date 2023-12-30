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إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات

إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
30 ديسمبر 2023 15:13

تواصلت عمليات الإلغاء لرحلات الطيران الداخلية لشركة جيت ستار اليابانية اليوم السبت، بعدما انهارت مفاوضات الشركة منخفضة التكاليف أمس الجمعة مع نقابة العمال والتي كان تهدف لتجنب إضراب.

وقررت جيت ستار إلغاء ما إجماليه ثماني رحلات طيران على أربع مسارات اليوم السبت ، بما في ذلك مسار بين مطار ناريتا الدولي قرب طوكيو ومطار نيو شيتوس في مقاطعة هوكايدو في أقصى شرق اليابان ،بعد إلغاء 17 رحلة طيران على سبعة مسارات أمس الجمعة، بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

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كانت جيت ستار قد ألغت رحلات طيران أمس الجمعة بسبب عدم تمكنها من تأمين أطقم كافية بسبب إضراب عمالي. وذكرت "جيجي برس" أن إلغاءات الأمس الجمعة أثرت على نحو 1500مسافر على خمسة مسارات، تشمل مطاري ناريتا ونيوشيتوس. وذكرت الوكالة أن جيت ستار لاتعتزم إلغاء رحلات الطيران الدولية .

المصدر: د ب أ
اليابان
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