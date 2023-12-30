إلغاء رحلات القطارات بسبب إغلاق سكك قرب لندن

ألغي عدد من رحلات قطارات "يوروستار" صباح السبت بسبب إغلاق المسالك بالقرب من لندن، وفق ما أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات.

وكتبت مجموعة "يوروستار" على موقعها الإلكتروني "بسبب مشكلة في البنى التحتية على الخطّ الفائق السرعة بالقرب من لندن، اضطررنا لإلغاء رحلات عدة قطارات من لندن وإليها".

ومن شأن قرار الإلغاء هذا الذي يأتي في نهاية أسبوع هي من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة أن يعرقل تنقّل آلاف الركاب.

وأفادت وكالة "بي ايه" البريطانية أن رحلات القطارات ألغيت بسبب فيضان المياه في أحد الأنفاق في جنوب إنكلترا. وقد ألغيت الرحلات "حتّى نهاية النهار"، في حين يتوقّع هطول أمطار غزيرة، وفق المصدر عينه.



