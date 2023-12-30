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مقتل طفلين في قصف استهدف الأراضي الروسية

آثار قصف على منطقة بيلغورود
30 ديسمبر 2023 17:16

قُتل طفلان بضربة أوكرانية خلّفت جرحى كذلك في مدينة بيلغورود الروسية الواقعة في منطقة محاذية لأوكرانيا، على ما أعلن فياتشيسلاف غلادكوف الحاكم المحلي، اليوم السبت.
وكتب غلادكوف على تطبيق «تلغرام»: «قصفت القوات المسلحة الأوكرانية وسط بيلغورود. وبحسب المعلومات الأولية، هناك قتيلان هما طفلان وجرحى».
كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق اليوم، إن وحداتها المضادة للطائرات دمرت 13 صاروخاً أوكرانياً فوق منطقة بيلغورود في جنوب البلاد أمس الجمعة.وذكر بيان الوزارة أن وحدات في منطقة بيلغورود أحبطت «محاولة لشن هجوم».
وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف أن رجلا قتل، أمس، عندما تعرض منزل للقصف.
وأضاف أن أربعة يعالجون من إصابات. وأشار إلى أن عشرة منازل تعرضت لأضرار في الهجوم فيما انقطعت إمدادات المياه في بيلغورود.
ونشرت القوات المسلحة الأوكرانية مقطعا مصوراً على «تلغرام» لما وصفتها بأنها سماء بيلغورود ويظهر فيه حريق بمبنى واحد على الأقل.
وفي منطقة بريانسك، قال الحاكم ألكسندر بوجوماز، إن ست طائرات مسيرة أسقطت، واصفا ذلك بأنه «إحباط آخر لهجوم أوكراني».
وذكر أنه لا يوجد قتلى أو مصابين جراء الهجوم.

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