الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بولندا تبحث عن أجزاء صاروخ اخترق مجالها الجوي

الجنرال فيسلاف كوكولا، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي
30 ديسمبر 2023 18:47

ذكر الجيش البولندي أنه استأنف، اليوم السبت، عملية البحث عن أجزاء من صاروخ يشتبه أنه روسي قيل إنه اخترق المجال الجوي للبلاد صباح أمس الجمعة.
وكتبت قيادة العمليات في الجيش البولندي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، «نبلغكم أنه في 30 ديسمبر... ستنفذ عملية بحث برية في إقليم لوبلين للعثور على عناصر محتملة للجسم الذي انتهك المجال الجوي البولندي أمس».
وأوضح المنشور أن «الهدف من البحث هو التأكد تماماً من عدم وجود أي جزء من الجسم على الأراضي البولندية».
كان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا قال أمس الجمعة «كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيّا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه» فورا باتجاه أوكرانيا.
وقال مسؤولون في الجيش البولندي، أمس الجمعة، إن الجسم غادر المجال الجوي للبلاد في غضون ثلاث دقائق من دخوله عبر الحدود مع أوكرانيا.
وأضاف متحدث باسم قيادة العمليات «أكد الجانب الأوكراني وحلفاؤه في البداية ما أفادت به سجلات الرادار لدينا بأن الجسم غادر الأراضي البولندية».
وأكد أنه من المقرر أن تستمر عملية البحث حتى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

أخبار ذات صلة
ارتفاع جديد لعدد قتلى هجوم بيلغورود.. وروسيا تتوعد
ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدينة بيلغورود الروسية
المصدر: وكالات
بولندا
صاروخ
قصف
المجال الجوي
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©