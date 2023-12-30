بولندا تبحث عن أجزاء صاروخ اخترق مجالها الجوي

ذكر الجيش البولندي أنه استأنف، اليوم السبت، عملية البحث عن أجزاء من صاروخ يشتبه أنه روسي قيل إنه اخترق المجال الجوي للبلاد صباح أمس الجمعة.

وكتبت قيادة العمليات في الجيش البولندي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، «نبلغكم أنه في 30 ديسمبر... ستنفذ عملية بحث برية في إقليم لوبلين للعثور على عناصر محتملة للجسم الذي انتهك المجال الجوي البولندي أمس».

وأوضح المنشور أن «الهدف من البحث هو التأكد تماماً من عدم وجود أي جزء من الجسم على الأراضي البولندية».

كان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا قال أمس الجمعة «كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيّا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه» فورا باتجاه أوكرانيا.

وقال مسؤولون في الجيش البولندي، أمس الجمعة، إن الجسم غادر المجال الجوي للبلاد في غضون ثلاث دقائق من دخوله عبر الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف متحدث باسم قيادة العمليات «أكد الجانب الأوكراني وحلفاؤه في البداية ما أفادت به سجلات الرادار لدينا بأن الجسم غادر الأراضي البولندية».

وأكد أنه من المقرر أن تستمر عملية البحث حتى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.