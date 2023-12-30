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روسيا تهدد برد قوي على قصف أوقع قتلى في بيلغورود

آثار قصف على بيلغورود
30 ديسمبر 2023 19:57

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، على مدينة بيلغورود «لن يمر بدون عقاب»، محملة الجيش الأوكراني المسؤولية عنه.
وقالت وزارة الدفاع، على تطبيق «تلغرام» اليوم، إن «هذا الهجوم لن يمر بدون عقاب»، مؤكدة التمكن من اعتراض صاروخَين اثنين و«معظم» القذائف التي أُطلقت على المدينة.
آثار قصف في بيلغورودآثار قصف في بيلغورود

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 14 شخصاً وإصابة 108 آخرين بجروح، وفقاً لحصيلة جديدة. كانت حصيلة سابقة، أوردتها الوزارة نفسها، تشير إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 45 آخرين بجروح في الهجوم الذي نسبته إلى أوكرانيا.
وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.

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  • آثار قصف في بيلغورود
    آثار قصف في بيلغورود

وأعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أُبلغ» بالهجوم على مدينة بيلغورود.
ونقلت وكالات روسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله «أُبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بهجوم الجيش الأوكراني على مناطق سكنية في بيلغورود»، المدينة القريبة من الحدود.

المصدر: وكالات
بيلغورود
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