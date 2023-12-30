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أوكرانيا تعلن تصدير 13 مليون طن عبر البحر الأسود

سفينة شحن تحمل حبوبا في البحر الأسود (أرشيفية)
30 ديسمبر 2023 23:56

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها صدّرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في أغسطس الماضي، أصبح مهما للغاية لتجارتها.
وقال أولكسندر كوبراكوف وزير البنى التحتية الأوكراني، إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات البالغة حوالي «13 مليون طن».
وأعرب عن «امتنانه» للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر «في ظل ظروف» الأزمة الحالية.
أنشئ هذا الممر في أغسطس لربط موانئ جنوب أوكرانيا ومضيق البوسفور، بعد أسابيع من انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب المبرم بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.
وأتاح هذا الاتفاق تصدير 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود في عام واحد.
وانفجر لغم بسفينة تجارية ترفع علم بنما كانت متوجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة اثنين من البحارة.
من جهته، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بالنجاحات البحرية لبلاده، قائلاً إن قواته «بسطت سيطرتها على البحر» هذا العام.

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