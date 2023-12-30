إيسلندا تحذّر من ثوران بركاني جديد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإيسلندية، السبت، أن احتمالات حدوث ثوران بركاني جديد قرب قرية «جريندافيك» تتزايد فيما تتراكم الصهارة البركانية في مجموعة من الأنفاق والكهوف البركانية الجوفية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن قطاعات من الأرض في شبه جزيرة «ريكيانيس»، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، ارتفعت لمستوى مماثل لما حدث قبل الثوران السابق في 18 ديسمبر الجاري.

وأوضحت «الهيئة»: «فيما يستمر تراكم الصهارة البركانية، يزيد احتمال اندفاع جديد للصهارة وحدوث ثوران مع مرور كل يوم».

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن النشاط الزلزالي لم يكن بنفس حجم ما حدث في نوفمبر وأوائل ديسمبر، ويعود ذلك على الأرجح إلى تنفيس وتحرر «الضغط الشديد في المنطقة»، حيث خفت حدة الضغط نتيجة للثوران السابق. واستمر الثوران لعدة أيام، وكان الرابع في شبه الجزيرة خلال ثلاثة أعوام.