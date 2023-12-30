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منظمة ألمانية تنقل 106 مهاجرين إلى مدينة إيطالية

أرشيفية
31 ديسمبر 2023 01:29

إيطاليا (وكالات)

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أعلنت منظمة «سي آي» الألمانية الإغاثية، أمس، أنها نقلت 106 مهاجرين غير شرعيين إلى البر في مدينة برينديزي جنوب إيطاليا بعد أن كانت أنقذتهم من الغرق قبل بضعة أيام. وأوضحت المنظمة التي يقع مقرها في مدينة ريجنسبورج جنوبي ألمانيا أنها وصلت إلى ميناء برينديزي بعد أيام عدة من انتشالها لهؤلاء المهاجرين في عرض البحر المتوسط. 
وكان أفراد الإنقاذ البحري انتشلوا هؤلاء المهاجرين يوم الثلاثاء الماضي في المياه الدولية جنوب جزيرة لامبيدوسا عندما انتبه طاقم السفينة  إلى وجود مهاجرين على متن قاربين غير صالحين للإبحار. 
وكان هناك 45 قاصراً بين المهاجرين، وبعض هؤلاء القاصرين لم يكن معهم مرافق بالغ.
وحسب وزارة الداخلية في العاصمة الإيطالية روما، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عن طريق البحر أكثر من 155 ألفاً و750 شخصاً مقابل نحو 103 آلاف و850 شخصاً.

ألمانيا
إيطاليا
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