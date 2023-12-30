اليمن: اقتحام «الحوثي» منازل المدنيين انتهاك للقوانين الدولية

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن اقتحام جماعة الحوثي لمنازل المدنيين واختطاف عدد منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وترويع النساء والأطفال، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي على الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة. وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إقدام عناصر تابعة لجماعة الحوثي، على مداهمة عزلة الحجيرات بمديرية خمر محافظة عمران، واقتحام منازل المواطنين في العزلة واختطاف عدد منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وترويع النساء والأطفال، على خلفية مواقفهم المناهضة لها. وأوضح معمر الإرياني، أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء القبائل في محافظة عمران، وغيرها من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، فقد سبق واعتدت على مئات القرى والعزل، ومارست بحق أبنائها أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات. وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإعلان موقف واضح من هذه الجريمة النكراء التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وممارسة ضغط حقيقي على «الحوثي» لوقف جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة.