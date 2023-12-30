غزة.. 50 ألف امرأة حامل يحاصرهن الجوع والعطش في مراكز الإيواء

غزة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي لنحو 50 ألف امرأة حامل نزحن إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن النساء الحوامل في غزة لا يتوافر لهن الطعام والغذاء، ويعشن ظروفاً معيشية قاهرة، لافتةً إلى أن هناك خشية على حياة الأجنة، في ظل عدم تلقي النساء الحوامل للرعاية الصحية، وحالة الازدحام الشديدة في 155 مركز إيواء تابعاً لـ«الأونروا»، والتي لجأ إليها نحو 1.9 مليون نازح من مناطق متعددة في قطاع غزة، ما فاقم من الظروف الصحية والمعيشية للنساء الحوامل في ظل حالة التلوث وعدم توافر المياه، وأن معظم النساء الحوامل لم يتمكنّ من الوصول للمستشفيات والمراكز الصحية، بعد خروج 76 منها عن الخدمة بشكل كامل بسبب القصف الإسرائيلي، وتضرر 142 مستشفى ومركزاً صحياً، إثر تعرضه للقصف، مبينةً أنه تم تسجيل ولادة نحو 183 امرأة يومياً داخل مراكز الإيواء، وأن الكارثة الصحية تكمن كذلك في عدم توافر حليب الأطفال للمواليد، إثر مواصلة منع إدخال مقومات الحياة إلى غزة من غذاء وحليب وأدوية.

في سياق متصل، أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له، أن 5500 امرأة نازحة في مراكز الإيواء سيلدن خلال الأيام القادمة، وأن استمرار معظم النساء الحوامل في الولادة داخل مراكز الإيواء يهدد حياة النساء الحوامل، في ظل عدم قدرتهن للوصول للمستشفيات بسبب استمرار القصف، كما أعلنت تلك المستشفيات أن كل مستلزمات الولادة من علاجات وغيرها نفدت تماماً، وهو ما سيتسبب في وفاة المواليد أو الأمهات أثناء الولادة.

وتشير تقارير لمركز الإحصاء الفلسطيني إلى أن 546 ألف أنثى في غزة في مرحلة الإنجاب، يعشن ظروف سوء التغذية مع استمرار عمليات القصف المستمر لليوم الـ 85 على التوالي للمراكز الصحية، وباتت حياتهن يهددها الموت جوعاً وعطشاً، فيما تشير إحصائيات فلسطينية للمستشفيات، إلى مقتل نحو 6300 أمرأة وإصابة الآلاف بجروح، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، كما تم توثيق فقدان المئات منهن، تحت ركام المنازل المدمرة.