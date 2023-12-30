الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة

نيويورك (الاتحاد)

حذرت الأمم المتحدة من اتساع نطاق الصراع في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تحقيق السلام الإقليمي، وطالبت بتسهيل وصول المساعدات للقطاع. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء امتداد الصراع في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تحقيق السلام الإقليمي.

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان: «مع تصاعد الأعمال العدائية في غزة، يظل الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء امتداد هذا الصراع، والذي قد تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها».

وأضاف دوجاريك: «كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر اندلاع حريق إقليمي؛ نظراً لخطر التصعيد، وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة».

وشدد على أن «تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العمليات المكثفة لقوات الأمن الإسرائيلية وارتفاع عدد القتلى وعنف المستوطنين وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين، أمر مقلق للغاية».

وأكد دوجاريك أن «التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق يهدد بإثارة تصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان، ويؤثر في الاستقرار الإقليمي».

وشدد دوجاريك على أن «الأمين العام يحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوتر في المنطقة». وفي إطار مناشدته المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعهم لاستخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لمنع تصعيد الوضع في المنطقة، جدد جوتيريش أيضاً «دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن»، وفق دوجاريك. ويسود وضع كارثي قطاع غزة الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة اضطر 85 % منهم إلى الفرار من منازلهم. وقال رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث، إن «السكان المصابين بصدمة والمنهكين يتكدّسون على قطعة أرض تزداد صغراً». كما ندّد المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني في بيان بأن «كمية المساعدات المقدمة، الضرورية والعاجلة، لا تزال محدودة وتواجه عقبات لوجستية عدة»، مذكراً بأنه يجب على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأوضح: «لا يزال إيصال المساعدات العاجلة والملحة محدوداً من حيث الكميات ومليئاً بالعقبات اللوجستية». ووصف «حال اليأس» في غزة، حيث يتوجه الفلسطينيون إلى مستودعات الوكالة لأخذ الإمدادات أو اعتراض شاحنات المساعدات لالتقاط الطعام لتناوله على الفور.