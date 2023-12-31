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أوكرانيا: هجوم جوي يستهدف العاصمة كييف

آثار قصف في أوكرانيا (أرشيفية)
31 ديسمبر 2023 08:25

قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا جديدا  استهدف مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة. وأضافوا أن القصف استهدف العاصمة كييف وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد.
وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بكييف عبر قناة الرسائل على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة شاركت في صد هجوم بالطائرات المسيرة.
ولم يتضح على الفور حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة.
وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تيليجرام إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق.

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المصدر: وكالات
خاركيف
أوكرانيا
كييف
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