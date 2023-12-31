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المستشار الألماني يزور مناطق ضربتها الفيضانات

المستشار الألماني أولاف شولتس
31 ديسمبر 2023 12:47

قال مسؤولون محليون إن من المتوقع أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، المناطق التي ضربتها الفيضانات بولاية ساكسونيا السفلى، شمالي البلاد.

وقالت مستشارية ولاية ساكسونيا السفلى إن من المقرر أن يتوجه شولتس صباح اليوم إلى بلدة فيردن، على بعد نحو 94 كيلومترا شمال غرب مدينة هانوفر.

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وسيرافق المستشار خلال زيارته، رئيس وزراء الولاية شتيفان فايل، ووزيرة داخلية الولاية دانييلا بيرنس. وعلى مدار عدة أيام، كافح آلاف من أفراد قوات الطوارئ تداعيات هطول الأمطار الغزيرة في عدة أنحاء من البلاد.

وبعد أن تراجع هطول الأمطار مؤخرا بعض الشيء، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد خلال الأيام القليلة المقبلة، ما أدى إلى إثارة المخاوف من جديد بشأن احتمال ارتفاع منسوب الأنهار مرة أخرى.

المصدر: وكالات
المستشار الألماني
الفيضانات
المانيا
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