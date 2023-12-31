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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ضرب الصين

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين
31 ديسمبر 2023 13:17

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب إقليمي قانسو وتشينغهاي شمال غرب البلاد قبل نحو أسبوعين ارتفع إلى 151 بعد العثور على آخر جثتين لشخصين كانا في عداد المفقودين.

وأثار الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة مخاوف على سلامة البنايات في مناطق تشهد أنشطة زلزالية. ويوصف هذا الزلزال بأنه الأخطر في نحو عقد.

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وعثر على آخر جثتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

ووقع مركز الزلزال في منطقة بين الإقليمين وهو الأخطر منذ زلزال بقوة 6.5 درجة في إقليم يونان جنوب غرب الصين في 2014 والذي أسفر عن مقتل 617 شخصا.

المصدر: وكالات
زلزال
الصين
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