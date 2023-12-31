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الرئيس الصيني يشيد باقتصاد بلاده

الرئيس الصيني يشيد باقتصاد بلاده
31 ديسمبر 2023 16:23

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ باقتصاد بلاده في خطاب، اليوم الأحد، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وأكّد الرئيس الصيني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن اقتصاد بلاده بات «أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل».  
وأضاف شي أن الاقتصاد «تغلّب على العاصفة» في 2023.
وتملك الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقال شي إن الصين «ستعمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل».
ووعد بمزيد من الإصلاحات والانفتاح، موضحا «يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب».

 

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المصدر: آ ف ب
شي جين بينغ
شي جين بينج
الاقتصاد الصيني
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