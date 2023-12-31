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روسيا تنفّذ تهديدها بالرد على هجوم بيلغورود

آثار قصف على مدينة خاركيف
31 ديسمبر 2023 16:35

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها شنت هجوماً على منشآت عسكرية في مدينة خاركيف الأوكرانية خلال الليل، رداً على ضربات أوكرانية على مدينة بيلغورود وقعت في اليوم السابق.
وقال مسؤولون في خاركيف إن ستة صواريخ على الأقل ضربت ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 28 شخصاً وإلحاق أضرار ببنايات أعقبتها موجات من الهجمات بطائرات مسيرة.
وقالت روسيا، في بيان، إن هجومها أصاب فندق «خاركيف بالاس» ومقر جهاز الأمن الأوكراني لمنطقة خاركيف.
وأضافت أن ضباطاً من الجيش والمخابرات شاركوا في الهجوم الأوكراني على بيلغورود بين من لقوا حتفهم، بالإضافة إلى «مرتزقة أجانب ومسلحين» كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.
وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود المحاذية للحدود الشمالية لأوكرانيا، إن عدد القتلى جراء الهجوم الصاروخي الأوكراني، أمس السبت، على عاصمة المنطقة ارتفع إلى 24.
وأضاف جلادكوف، في منشور على تطبيق «تليغرام»، إن 108 أشخاص أصيبوا وإن 37 بناية سكنية ومواقع أخرى لحقت بها أضرار.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن الهجوم، «لن يمر بدون عقاب»، محملة الجيش الأوكراني المسؤولية عنه.
ولم يصدر عن كييف تعليق رسمي في الساعات التي أعقبت الهجوم على بيلغورود.
تعرضت منطقة بيلغورود، مثل مناطق حدودية روسية أخرى، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة على مدار العام وألقت السلطات بمسؤولية ذلك على أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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