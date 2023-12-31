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مقتل 11 قروياً بمجزرة نفذها إرهابيون في النيجر

أفراد من الجيش النيجري (أرشيفية)
31 ديسمبر 2023 20:27

قُتل 11 شخصاً في مجازر نفذها إرهابيون على قريتين قرب حدود النيجر مع بوركينا فاسو، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية اليوم الأحد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «إرهابيين على متن العديد من الدراجات النارية اقتحموا قريتي أمارا ولودجي» على بعد 30 كلم جنوب شرق بانكيلاري «وهاجموا قرويين مسالمين وقتلوا 11 شخصاً».
جاءت الهجمات في وقت شنت قوات الأمن والدفاع النيجرية، الجمعة «عدة هجمات جوية - برية» أدت، بحسب الوزارة، إلى «القضاء» على قنوات الاتصال التابعة للإرهابيين.
وأضافت أن جندياً قتل وجُرح خمسة آخرون، الجمعة، في انفجار لغم لدى مرور مركبتهم في «أورو غويلادجو» على بعد 70 كلم عن العاصمة نيامي.
في 17 ديسمبر الجاري، قال الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري الحاكم، إن الوضع الأمني «يعود تدريجيا إلى طبيعته» بفضل «نجاحات عدة» للجيش في وقف الاضطرابات.
وبحسب مصادر عسكرية ومحلية، شهدت الأسابيع القليلة الماضية هدوءاً في منطقة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي.

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