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ألمانيا تعتقل أشخاصاً على خلفية مخطط لشن هجوم

سيارة شرطة أمام كاتدرائية كولونيا
31 ديسمبر 2023 21:35

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة.
وقالت شرطة المدينة الواقعة غرب ألمانيا إن «الوسيلة المفترضة للهجوم» هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.
كانت الشرطة الألمانية أكدت، الجمعة، أنها تعتزم اتخاذ تدابير حماية مشددة لتأمين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها في ليلة رأس السنة، وذلك بعد ورود معلومات حول وجود خطط لشن هجوم إرهابي على الكاتدرائية المشهورة عالميا. 
وقال مارتين لوتس قائد عمليات الشرطة، الجمعة، إن الشرطة ستنشر بشكل يمكن معه مواجهة أي «هجمات محتملة». وأردف «لا أستطيع أن أعطي مزيداً من التفاصيل هنا حول نوعية هذه الهجمات». 
وتابع لوتس أن من الممكن أيضاً مشاهدة أفراد شرطة يحملون أسلحة رشاشة في كولونيا.
وأضاف «أعرف أن هذا يمكن أن يثير الانزعاج»، لكنه لفت إلى أهمية هذا الإجراء من أجل تمكين السكان من الاحتفال بشكل آمن. 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت، قبل عيد الميلاد، بلاغات بوجود خطة محتملة لشن هجوم من جانب مجموعة إرهابية في ليلة رأس السنة. إثر ذلك، عززت الشرطة الاحتياطات الأمنية عند الكاتدرائية لتأمين احتفالات عيد الميلاد. 

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المصدر: وكالات
ألمانيا
كاتدرائية
مخطط إرهابي
كولونيا
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