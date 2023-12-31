تغييرات في حكومة نتنياهو تشمل وزير الخارجية

تل أبيب (وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، موافقة الحكومة على تعيين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية، بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس، ليشغل كاتس منصب وزير الخارجية بدلاً من كوهين.

كما قررت حكومة نتنياهو، استمرار عضوية الوزير إيلي كوهين في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي «المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية».

وتلزم تلك التغييرات في المهام بين وزراء حكومة نتنياهو، موافقة الكنيست «البرلمان».

وفي سياق آخر، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على تأجيل موعد الانتخابات للسلطات المحلية مرة أخرى، للمرة الثانية، إلى 27 فبراير 2024. وكان الموعد الأصلي لإجراء الانتخابات 30 أكتوبر، لكن تأجل إلى 30 يناير بسبب الوضع الأمني، قبل تأجيله للمرة الثانية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء جلسة مجلس الوزراء، إن توصيته هي إجراء انتخابات السلطات المحلية في نهاية فبراير 2024.

تأتي توصية نتنياهو بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي الحكومة، الجمعة، من أنه لن يتمكن من إطلاق سراح 668 جندي احتياط، من المرشحين في انتخابات السلطات المحلية، في حال أجريت في موعدها الحالي 30 يناير.