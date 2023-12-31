الإثنين 1 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غزة تستقبل العام الجديد بنزوح ومآسٍ إنسانية

نازحون فلسطينيون يتجولون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
1 يناير 2024 02:42

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأغذية العالمي»: نسابق الزمن لتجنب المجاعة وانهيار الخدمات في غزة
تغييرات في حكومة نتنياهو تشمل وزير الخارجية

عام قاتم بالنسبة إلى الفلسطينيين انتهى أمس في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية وضع حدّ قريباً للحرب المستعرة في قطاع غزة، والتي تعتبر الأكثر عنفاً في الأراضي الفلسطينية.
ولم تهدأ الغارات الجوية، ولم تتوقف المعارك البريّة، فيما يسود اليأس بين سكان القطاع الذين يعانون تداعيات الحرب اليومية.
وقال محمود أبو شحمة من مخيم للنازحين في رفح عند الحدود مع مصر: «كنا نأمل بأن يأتي عام 2024 في ظل ظروف أفضل وبأن نحتفل برأس السنة في منازلنا مع عائلاتنا».
وأضاف أبو شحمة النازح من خان يونس في جنوب قطاع غزة أيضاً «نأمل بأن تنتهي الحرب ويكون بإمكاننا العودة إلى منازلنا والعيش بسلام».
وأمس الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «الحرب على غزة ستستمر حتى تحقق إسرائيل أهدافها».
ولا تكفي قوافل المساعدات اليومية التي تدخل القطاع للتخفيف من معاناة السكان، وفق الأمم المتحدة التي أشارت إلى نزوح أكثر من 85 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من الخطر المتزايد لانتشار أمراض معدية، وأعلنت الأمم المتحدة أن غزة على بعد أسابيع فقط من الدخول في مجاعة.
وأخرجت المعارك 23 مستشفى و53 مركزاً طبيا عن الخدمة بينما دمّرت 104 سيارات إسعاف، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي السياق، أعلنت السلطات في قطاع غزة أن هناك أكثر من 5300 من المرضى والمصابين بجروح خطيرة، ينتظرون الإجلاء بصورة عاجلة.
ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن السلطات الصحية في غزة القول، إن المكتب الأممي ينظم نقل المصابين إلى الخارج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وصار من الممكن في الوقت الحالي بشمال قطاع غزة، استعادة خدمات محدودة في بعض المرافق الصحية، ومن بينها المستشفى الأهلي العربي ومستشفى العودة، إضافة إلى بعض الممارسات الطبية، بحسب ما نقله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن السلطات المحلية.
كما تعمل السلطات هناك أيضاً مع منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لإعادة فتح المزيد من المرافق. وقالت «أوتشا»، إن ذلك يحدث في بعض الحالات على حساب حياة الموظفين، حيث لا تزال العديد من المناطق تتعرض للقصف المستمر من قبل إسرائيل.

غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
«قضاء أبوظبي»: 63 ساعة تدريبية لـ14 خبيراً هندسياً
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة
اليوم 12:13
فيلم "وونكا" عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد الصدارة في أميركا
الترفيه
فيلم "وونكا" يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا
اليوم 12:05
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
الرياضة
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
اليوم 11:59
"الأرصاد"
علوم الدار
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في اليابان
اليوم 11:54
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
الرياضة
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©