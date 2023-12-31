الإثنين 1 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تونس.. اعتقال 11 إرهابياً بحملات أمنية

عناصر من قوات الأمن التونسية (أرشيفية)
1 يناير 2024 02:42

تونس (وكالات) 

أخبار ذات صلة
منتخبنا يواجه الجزائر في ربع نهائي «عربية السلة»
مصر.. نجاحات كبرى وإنجازات متميزة في 2023

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اعتقال 11 إرهابياً في حملات أمنية منذ أمس الأول.  وقالت إدارة الحرس الوطني، إن العناصر الموقوفة صادرة بحقها أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وتأتي الحملات في وقت قتلت فيه وحدات أمنية وعسكرية في عملية أمنية مشتركة، 3 عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الخميس الماضي.  ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثاً عن عناصر أخرى محتملة. 
ومنذ مايو2011، تشهد البلاد من حين إلى آخر، أعمالاً إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءاً من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.

تونس
الإرهاب
آخر الأخبار
«قضاء أبوظبي»: 63 ساعة تدريبية لـ14 خبيراً هندسياً
علوم الدار
"قضاء أبوظبي" تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة
اليوم 12:13
فيلم "وونكا" عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد الصدارة في أميركا
الترفيه
فيلم "وونكا" يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا
اليوم 12:05
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
الرياضة
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
اليوم 11:59
"الأرصاد"
علوم الدار
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في اليابان
اليوم 11:54
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
الرياضة
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©