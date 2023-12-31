تونس.. اعتقال 11 إرهابياً بحملات أمنية

تونس (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اعتقال 11 إرهابياً في حملات أمنية منذ أمس الأول. وقالت إدارة الحرس الوطني، إن العناصر الموقوفة صادرة بحقها أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وتأتي الحملات في وقت قتلت فيه وحدات أمنية وعسكرية في عملية أمنية مشتركة، 3 عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الخميس الماضي. ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثاً عن عناصر أخرى محتملة.

ومنذ مايو2011، تشهد البلاد من حين إلى آخر، أعمالاً إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءاً من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.