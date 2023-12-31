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أوقيانوسيا وشرق آسيا يستقبلان العام الجديد 2024

ألعاب نارية بمناسبة السنة الجديدة
31 ديسمبر 2023 23:52

انطلقت، مساء اليوم، الاحتفالات، ببداية عام 2024 الجديد في أوقيانوسيا والشرق الأقصى في آسيا وجنوب شرق آسيا قبل مناطق أخرى من العالم.في مدينة سيدني الأسترالية، أضاء عرض ضوئي ضخم السماء على خلفية الأيقونتين الشهيرتين عالمياً وهما جسر هاربور ودار الأوبرا. 
وبحسب المنظمين، أطلق أكثر من 13500 عبوة من الألعاب النارية في منطقة الميناء وحدها.

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كما أُضيئت معالم أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية برج «سكاي تاور»، بينما استمتع المشاهدون بعرض لأضواء الليزر والرسوم المتحركة المتزامن مع معالم أخرى، منها جسر «هاربور». كما نظمت ولينجتون، عاصمة نيوزيلندا، الواقعة في المحيط الهادي، عروضا لألعاب نارية وأخرى موسيقية في بحيرة داخلية بالمدينة. (د ب أ) ا ج / س ر 2023/12/31
في العاصمة التايلاندية بانكوك، تركزت الاحتفالات على نهر «تشاو فرايا» الذي يعكس أضواء عروض الألعاب النارية كل عام. 
وفي العاصمة الكورية الجنوبية سول، تميزت بداية عام 2024 بقرع جرس «بوسينجاك» العملاق 33 مرة بالضبط، مثل كل عام. وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص لمشاهدة هذا الحدث. 
كما استقبلت الصين العام الجديد باحتفالات مماثلة.

المصدر: وكالات
العام الجديد
أوقيانوسيا
احتفالات رأس السنة
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