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بلجيكا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي

هاتف ذكي يعرض شعار الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
1 يناير 2024 09:08

تتسلم بلجيكا، الدولة المضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو"، اليوم الاثنين الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من اسبانيا، تحت شعار " الحماية والتعزيز والاستعداد".

وستستمر رئاسة بلجيكا حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وستسلم بروكسل بعد ذلك الرئاسة إلى بودابست. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "كما تعلمون، إن الاتحاد الأوروبي هو جزء من حمضنا النووي نحن البلجيكيون. المؤسسات الأوروبية تتمركز هنا في عاصمتنا. إذا كان هناك بلد يجسد جوهر الاتحاد الأوروبي، فهو بلجيكا".

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وأضاف دي كرو أن "تطلعات أكثر من 440 مليون (مواطن في الاتحاد الأوروبي )عالية. والناس يعتزون بالثقة والرؤية. هذه تطلعات مشروعة وعلى الاتحاد الأوروبي واجب الاستجابة لهذه التحديات. وتحقيق النتائج هدفنا".

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
بلجيكا
هجمات بروكسل
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