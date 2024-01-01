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زلزال قوي يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي

زلزال قوي يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي
1 يناير 2024 11:26

ضرب زلزال قوي وموجة مد عاتية (تسونامي) وسط اليابان والساحل الغربي للبلاد اليوم الاثنين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الزلزال الذي بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة أدى إلى موجة تسونامي بارتفاع متر واحد تقريبا في مناطق على ساحل بحر اليابان فيما يتوقع وصول موجة أكبر لاحقا.

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وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات تسونامي. كما أصدرت روسيا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا في أقصى شرق البلاد.

المصدر: رويترز
زلزال
اليابان
تسونامي
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