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فيضانات بعد أمطار غزيرة في أستراليا

أفراد خدمة الطوارئ يقومون بإجلاء الناس من فيضانات بأستراليا
1 يناير 2024 12:23

هطلت أمطار غزيرة على مناطق بشرق أستراليا اليوم الاثنين مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وغمر الطرق وزيادة معاناة السكان المتضررين من العواصف الرعدية الشديدة التي اجتاحت المنطقة خلال عطلة عيد الميلاد.
وتعرضت مناطق في شمال شرق ولاية نيو ساوث ويلز وجنوب شرق ولاية كوينزلاند لأحوال جوية سيئة خلال الليل وهطلت أمطار على عدة بلدات بكمية تعادل تقريبا كمية الأمطار التي تتساقط في شهر واحد خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الاثنين.
ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حتى صباح غد الثلاثاء وقد يتجاوز إجماليها 250 مليمترا أي أكثر من متوسط ​​شهر يناير.
وقالت ميريام برادبري، الخبيرة في مكتب الأرصاد الجوية، في رسالة مسجلة بالفيديو على منصة التواصل الاجتماعي إكس "لا يزال الوضع خطيرا ومتغيرا... ومن المحتمل أن تتساقط الأمطار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على مدار اليوم وقد تؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة مهددة للحياة".
وتُعد منطقة جولد كوست السياحية الشهيرة في كوينزلاند من ضمن المناطق الأشد تضررا إذ أظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات عالقة في طرق غمرتها الفيضانات وكذلك المناطق المنخفضة.
وقال توم تيت رئيس بلدية جولد كوست في إفادة صحفية "ابقوا في المنزل إذا لم تكونوا مضطرين للخروج اليوم".
ولا تزال الكهرباء منقطعة عن آلاف سكان كوينزلاند بعد العواصف الرعدية في 25 و26 ديسمبر وتسببت في اقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء. وقالت السلطات إن العواصف الأخيرة قد تؤخر الجهود المبذولة لإعادة توصيل الكهرباء.
وجرى إنقاذ عائلة مكونة من أربعة أفراد بعد أن غمرت المياه منزلهم المتنقل في شمال نيو ساوث ويلز.

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المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
أستراليا
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