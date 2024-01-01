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رئيس الوزراء الياباني: نبذل كل ما في وسعنا لضمان الحفاظ على الأرواح

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يتحدث إلى وسائل الإعلام حول الوضع في أعقاب زلزال
1 يناير 2024 13:10

قال  رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه أصدر تعليمات للحكومة لبذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.

ودعا رئيس الوزراء الياباني سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفوري عقب الزلزال القوي.

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وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل التي ضربت وسط اليابان الاثنين، وفق ما أفادت المرافق المحلية.
والمناطق المتضررة هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.
 

وأغلقت طرق سريعة رئيسية الاثنين في محيط مركز سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق.
كذلك، عُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان، بحسب السكك الحديد اليابانية.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
طوكيو
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