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تحذير من خطر تسونامي بمناطق في أقصى الشرق الروسي

رسالة تحذيرية على شاشة بعد سلسلة من الزلازل الكبرى التي ضربت اليابان
1 يناير 2024 14:04

 نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها اليوم الاثنين إن مناطق بجزيرة سخالين الروسية القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ معرضة لخطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وإن عمليات لإجلاء السكان تجري حاليا.
وذكرت الوكالة أن روسيا أصدرت اليوم الاثنين تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا في أقصى شرق البلاد.
وضرب زلزال هائل بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة وسط اليابان اليوم الاثنين مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء.

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المصدر: وكالات
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