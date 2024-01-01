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اليابان.. أوامر إخلاء لسكان مناطق ساحلية بعد الزلزال القوي

أشخاص يقفون بجوار شقوق كبيرة في الرصيف بعد إخلاءهم إلى أحد شوارع مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا
1 يناير 2024 15:23

ضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي بارتفاع متر واحد ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

كما صدرت تحذيرات للسكان لإخلاء بعض المناطق الساحلية وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطلت الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية في المناطق المتضررة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 ت غ) "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".
وأضاف مذيع من "إن إتش كيه"، "نحن نعلم أن منازلكم وممتلكاتكم عزيزة عليكم، لكن حياتكم أهم من أي شيء آخر. اهربوا إلى أعلى المناطق الممكنة".

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وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16,21 بالتوقيت المحلي (07,21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت قوته 7,5 درجات قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الياباني اندلاع حريق في واجيما من دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.
بدوره، حذّر مركز الإنذار عن أمواج تسونامي في المحيط الهادئ من احتمال حدوث أمواج تسونامي خطرة في منطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على طول ساحل اليابان".

 

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
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