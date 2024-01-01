تحذير في كوريا الجنوبية بعد وصول تسونامي إثر زلزال اليابان

حذّرت سلطات إقليم جانجون في كوريا الجنوبية السكان بعد وصول موجات مد عاتية (تسونامي) ودعتهم لاتخاذ تدابير احترازية وطلبت منهم إخلاء بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن أولى موجات المد العاتية وصلت إلى سواحل البلاد الشرقية الساعة 0921 بتوقيت جرينتش وبلغ ارتفاعها 45 سنتيمتراً عقب زلزال قوي ضرب اليابان اليوم الاثنين.وأوضحت الهيئة، في بيان، أن أمواج تسونامي قد تزيد ارتفاعاً بعد الموجات الأولية ويمكن أن تستمر لأكثر من أربع وعشرين ساعة بعد الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم جانجون على الساحل الشرقي بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة شمال وسط اليابان.

وقالت إن موجات تسونامي بارتفاع 0.3 متر قد تصل للسواحل الشرقية لكوريا الجنوبية بين 0929 و1017 بتوقيت جرينتش.

وطلبت سلطات إقليم جانجون في رسائل نصية عاجلة من السكان الابتعاد عن الساحل والإخلاء إلى مناطق مرتفعة. وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن مدينة "سامتشوك" نصحت السكان بالانتقال إلى مناطق بارتفاع أعلى من مبنى من ثلاثة طوابق.