الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذير في كوريا الجنوبية بعد وصول تسونامي إثر زلزال اليابان

أمواج تسونامي جراء زلزال في اليابان
1 يناير 2024 16:27

حذّرت سلطات إقليم جانجون في كوريا الجنوبية السكان بعد وصول موجات مد عاتية (تسونامي) ودعتهم لاتخاذ تدابير احترازية وطلبت منهم إخلاء بعض المناطق.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن أولى موجات المد العاتية وصلت إلى سواحل البلاد الشرقية الساعة 0921 بتوقيت جرينتش وبلغ ارتفاعها 45 سنتيمتراً عقب زلزال قوي ضرب اليابان اليوم الاثنين.وأوضحت الهيئة، في بيان، أن أمواج تسونامي قد تزيد ارتفاعاً بعد الموجات الأولية ويمكن أن تستمر لأكثر من أربع وعشرين ساعة بعد الزلزال.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم جانجون على الساحل الشرقي بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة شمال وسط اليابان.
وقالت إن موجات تسونامي بارتفاع 0.3 متر قد تصل للسواحل الشرقية لكوريا الجنوبية بين 0929 و1017 بتوقيت جرينتش.
وطلبت سلطات إقليم جانجون في رسائل نصية عاجلة من السكان الابتعاد عن الساحل والإخلاء إلى مناطق مرتفعة. وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن مدينة "سامتشوك" نصحت السكان بالانتقال إلى مناطق بارتفاع أعلى من مبنى من ثلاثة طوابق.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان
المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
كوريا الجنوبية
تسونامي
موجات مد
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©